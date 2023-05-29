香港虛游凡爾賽宮 玩法勝實游 內涵豐富認知

每年吸引20萬名訪客的「法國五月藝術節」，今年別具意義，因為法國文化瑰寶 - 凡爾賽宮，會以虛擬的形式移師香港來慶祝它的三十周年，令有逾百個節目的藝術節更具吸引力。這個名為「虛擬凡爾賽宮之旅」的展覽，座落香港文化博物館，館長鄧民亮為大家聲音導航。

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看完(『虛擬凡爾賽宮之旅』)展覽，最想就是去遊覽真的凡爾賽宮！」一名眼帶希冀的少女參觀後笑着說。

噢，「虛擬之旅」不就是讓人足不出戶丶眼睛遊歷名勝後繼續安坐家中做其他事嗎？竟然還可以令人坐而起行！「因為那些建築好靚，(我)本身沒有什么興趣去法國，但見到它整個環境(一同參觀的友人插咀說 ：風景)好靚，覺得好舒服，於是想去。」長發少女靦腆地解釋。

跟她一樣被挑起實地遊覽興趣的，不在少數，鍾氏夫婦就是其中之一，更有趣的是，約在三十年前曾到訪凡爾賽宮的鍾先生，嘴里說著「(展覽)跟現場沒得比，那些廳的樓底好高，很有氣勢」但又說，展覽讓人有更大興趣去遊覽。

04:07 香港虛擬凡爾賽宮 © 網絡圖片

視覺丶嗅覺等多感官體驗 未及資料豐富動人心

無它，展覽確是匠心獨運。根據展覽所在的香港文化博物館館長鄧民亮介紹，整個設計就是像帶着訪客遊覽凡爾賽宮一樣。訪客甫進入展館，便可透過一排透明大窗欣賞凡爾賽宮的庭園，轉身進入時間長廊後，特別調配的香氛會縈繞鼻端，伴隨訪客走過路易十四在五十年間將一個狩獵行宮擴建成輝煌宮殿的歷程。

出乎意料之外的是，記者訪問的十多名參觀者當中，逾半數表示，這段歷史介紹是展覽中他們的最愛，因為它並非干巴巴的資料，而是在扼要的按時序述說事件經過中，夾雜了一些小故事，讓人印象深刻，例如如何在技術不發達的十七世紀製造一個地下供水系統，使包括着名的阿波羅噴泉在內的1400個噴泉水源不斷，便教人驚嘆。

走過時間長廊，訪客便會進入一個由360度屏幕砌成的房間，輪番展示凡爾賽宮最着名的五個廳房，分別是鏡廳丶王家歌劇院丶戰爭廳丶墨丘利廳(國王寢宮)及維納斯廳，讓人有如置身裝潢華麗的廳房中，感受那輝煌璀璨氣派。

其後便會進入不少人停留的百年藝韻展區，因為在這裡，人們不單可以從大型屏幕細賞珍貴的名畫丶雕塑丶家俬和精緻器物，還可玩拼圖和大變身，把自己的頭像替換入王室成員身上，讓自己的王室貴胄形象永留手機，自娛娛人一番。

現場受禁 展覽內卻可踏單車遊園 凡宮主席至喜

觀賞各個宮殿後，訪客便會進入王家園林，屆時便可踏着單車，隨着投影在面前的巨型弧型屏幕上的風景，循4條路線穿梭法式花園和特里亞農宮花園等園林之間，這可是身處凡爾賽宮也不可做到的啊。

巴黎凡爾賽宮主席Catherine Pegard認為，這是整個展覽中的最佳設計，亦只有香港以博物館作場地才可有此設計，若展覽設在商場內，便難以做到。記者所見，屏幕以三角形擺放，加上弧型的巨大屏幕，真有讓人置身樹林間之感，與「虛擬凡爾賽宮」首兩站的新加坡和上海的同一項目只用了普通電視屏幕掛在牆上相比，香港的設計真的令人投入感大增！

通過園林，訪客可戴上VR(虛擬實境)眼罩，進入凡爾賽宮的不同宮室，點選當中的裝璜和裝飾，然後放大，欣賞當中的細部。不過，這個展區十分受歡迎，經常大排長龍，若不願等候，則可選擇指尖上遊覽凡爾賽宮，以手指點選屏幕上的五個宮內地方，再以手指控制，放大縮小景觀來瀏覽。可惜當中解說全為法文，不諳法語者只能純粹欣賞它的美和藝術感。

眼睛仍未疲倦的，最後可在環回影院中欣賞凡爾賽宮由晨曦至日落的美景，結束整個「虛擬凡爾賽宮之旅」。相信即使你曾親臨凡爾賽宮，也不可能有機會盡覽它的日與夜，遑論所需的長時間。

莫說風景，數名曾親游凡爾賽宮的參觀者也表示，展覽中所見一些廳宮和展品，當年現場都沒看到，更不可能如此近距離欣賞。

香港展覽受歡迎 明年南韓北京見

如此豐富的內容，難怪展覽大受歡迎，展覽首兩周便有3萬人次入場觀賞，受歡迎程度，似有超越上海之勢，因為展覽在上海舉行五周時，共有七萬人次，日均二千人次入場，少於香港頭兩星期的日均2142人次。Catherine Pegard雖然很高興在香港的展覽如此受歡迎，但她補充，「虛擬凡爾賽宮」是自2021年2月底起在上海展出，當時正值疫情流行，參觀人次自然受影響。

人次之外，受訪參觀者對展覽都有正面評價，有人喜歡互動遊戲，覺得有參與感；亦有人讚賞它的資料詳細，「好過去google(即上網搜尋)」；面對「內容偏重風景」丶「以為有真的藝術展品看，誰知沒有」等失望之情，館長鄧民亮有話說 ：「虛擬嘛，自然沒有真品，我們可沒說謊呀！」至於「人太多」丶「希望場館大啲」等埋怨，就只能當作是快樂的批評了。

若想親身體驗這個「法國五月藝術節」三十周年的重頭項目，大家只需在7月9日前到文化博物館便可；即使「蘇州過後，仍有艇搭」，就是秋天時「過大海」去澳門觀賞，順道欣賞當地的藝術雙年展。不過，Catherine Pegard提醒大家，澳門的「虛擬凡爾賽宮」因為是在酒店商場內舉行，規模會比香港的小。

一旦有人錯過今年的檔期，Catherine Pegard給的「小貼士」是，「虛擬凡爾賽宮」明年會移師南韓，並於4月在北京故宮展出。她指出，那是2014年的「中國在凡爾賽展」的十周年，對凡爾賽宮別具意義。屆時東西皇宮相遇，應是另一場視覺盛宴。

因疫情拖慢展出腳步的「虛擬凡爾賽宮」，今後會加快步伐，Catherine Pegard說，目標是在每個城市展出，更希望達到參觀者對展覽一見鍾情，繼而親臨凡爾賽宮遊覽的效果。

以香港的展覽反應看來，要取得這效果，難嗎？看來不。