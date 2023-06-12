應對AI風險 OpenAI執行長指出與中國合作的重要性

AI國際合作前景

在美國試圖通過制裁來遏制中國在AI人工智能領域的發展之際，OpenAI執行長阿爾特曼（Sam Altman）則選擇與中國接觸。據華爾街日報周一12日報道，阿爾特曼從海外連線參加了一場在北京召開的AI會議，他在講話中強調了美國和中國研究人員通過合作降低AI系統風險的重要性。

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華爾街日報報道說，美中在AI技術競爭上不斷升溫之際，上周六，阿爾特曼從海外連線參加了一場在北京召開的參與者眾多的AI會議，他受到聽眾的熱烈歡迎。他在講話中強調了美國和中國研究人員通過合作降低AI系統風險的重要性。

阿爾特曼說：“中國擁有一些世界上最優秀的AI人才，所以我真心希望中國的AI研究人員能在這方面做出巨大貢獻。”

然而，OpenAI沒有在中國提供包括ChatGPT在內的服務。

報道續稱，阿爾特曼和人稱“AI教父”的傑弗里·辛頓（Geoff Hinton）是在此次會議上發言的十幾位美國和英國AI高管和資深研究人員中的兩位，這些人來自包括芯片製造商英偉達（Nvidia）和生成式AI領軍者Midjourney和Anthropic在內的公司。為了能就AI潛在危險發出警告，辛頓已從谷歌離職。

在此次會議上發言的中方人員來自頂尖大學和公司，包括被美國列入黑名單的通訊設備公司華、搜索巨頭百度和語音識別公司科大訊飛。美國在2019年對科大訊飛實施了制裁，稱其協助中國政府監視新疆地區的維吾爾族和其他穆斯林少數民族。

據風投公司Leonis Capital的合夥人、研究AI和中國的Jenny Xiao對華爾街日報表示，這是美中AI對話中極為罕見的一次活動。她稱，讓美國和中國這一領域的代表性人物聚在一起各抒己見，以避免AI軍備競賽、實驗室之間的競爭等問題，並幫助建立國際標準，這一點很重要。

美國去年10月份對中國實施制裁，阻止中國獲得AI開發所需最流行的尖端芯片。在華盛頓，對中國挑戰美國主導地位的焦慮在監管層面的討論中日益凸顯。

華爾街日報說，根據布魯金斯學會的分析，按照某些標準看，中國現在在該領域發表的高質量研究論文數量多於美國，但在“範式轉移突破”方面仍然落後於美國。中國科技觀察人士和行業領袖表示，在生成式AI這一頂級AI系統最新浪潮中，中國的發展仍然比美國落後一兩年，並且依賴於美國的創新。

有意思的是，在最近發布的幾份政策聲明中， 中國政府已將發展AI列為優先事項，同時也在推進，以確保AI的發展遵守中國嚴格的互聯網審查制度。

華爾街日報的報道強調出，美中競爭掩蓋了研究人員之間深度的跨國聯繫： 根據華盛頓智庫安全與新興技術中心（Center for Security and Emerging Technology）的一項追蹤，美國和中國仍是彼此在AI研究方面合作最多的國家。

另值得關注的是，阿爾特曼5月在國會作證時警告稱，AI監管的一個危險之處是“你在拖慢美國行業發展速度的同時，中國或其他國家會取得更快進展”。