潛水器泰坦號的營運公司海洋之門的主管因質疑安全性遭解僱

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洛奇里奇認為，泰坦號需要經過更多在極端水深下的測試，否則乘客在該潛水器中會面臨潛在的“極端危險”。之前公司測試過的船體比例模型存在“普遍缺陷”。潛水器在深海海底航行時會經歷巨大的壓力變化，而供應給該公司的碳纖維中存在“可見缺陷”，將增加壓力循環過程中小缺陷擴大為更大裂縫的風險。

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潛水器「泰坦號」發生事故，5名乘客全數遇難。電影「泰坦尼克號」導演兼深海探險家卡麥隆說，關於這具旅遊潛水器的許多安全警告均遭忽視。

卡麥隆表示， 這起事件與1912年遠洋客輪「泰坦尼克號」沉沒造成約1500人死亡一事相似。他向美國廣播公司新聞網（ABC News）：「我為（此事）與泰坦尼克號災難的相似之處感到震驚，泰坦尼克號船長多次被警告注意船前有冰，卻仍在沒有月光的夜晚全速駛入冰域，導致許多人死亡。」

他認為泰坦尼克號與泰坦號的悲劇十分相似，同樣都是警告沒人理睬，而且在同一地點發生。

海洋勘探界一直擔心泰坦號這具潛水器的安全性。北卡羅來納州坎貝爾大學海事史副教授塞爾瓦托·梅科利亞諾介紹稱，與其他船隻不同，潛水器基本上不受監管，尤其是在國際水域作業時，“由於泰坦號是被裝載到一艘加拿大船隻上，然後在泰坦尼克號附近墜入北大西洋，因此它不需要在某個國家註冊，不需要懸掛國旗，也不需要遵守適用於許多其他船隻的規定。”

海洋之門CEO兼創始人斯托克頓·拉什(Stockton Rush)是泰坦號潛水器的駕駛員。拉什2009年創建海洋之門公司，2021年推出“泰坦尼克”號殘骸遊覽考察服務，這次事故前已經組織多批次這類活動。

拉什曾堅持捍衛“泰坦”號安全性。他2021年告訴美聯社，“泰坦”號採用“尖端技術”，是“唯一”由鈦和碳纖維製造的載人潛水器。

按照拉什的說法，碳纖維比鈦具有更優異的強度浮力比。另外，海洋之門公司的深潛器為橢圓形而不是通常的球型，空間更大，能搭載5人，而目前多數私人公司擁有的載人深潛器僅能搭載兩三人。

然而，海洋之門公司深潛器的安全性曾受到質疑，包括來自公司內部。路透社報道，2018年1月18日，海洋之門時任海洋活動部門主管戴維·洛克里奇向海洋之門領導轉發一份工程報告，批評“泰坦”的研發流程，他特別擔心船體的設計及其承受深水強大壓力的能力。

海洋之門第二天召開了一次會議，討論洛奇里奇的擔憂。會議結束時，洛奇里奇表示，他不能接受公司的設計決定，並且在沒有進一步測試的情況下不會授權任何載人航行。隨後，公司把他給解僱了。

同年6月，海洋之門在華盛頓州法院起訴洛奇里奇夫婦，指控其違反合同、泄露機密、欺詐等。

洛克里奇反訴，稱公司方面不但不聽取他的多項安全建議，還立即解僱了他。訴訟文件稱，儘管海洋之門計畫將乘客帶到3800米的深度探索泰坦尼克號，但其觀察口僅被認證可在1300米深度下工作，“由於海洋之門提供的觀察口實驗設計不符合人類居住壓力容器(PVHO)標準，觀察口製造商只能認證1300米的深度。”

同時，海洋之門拒絕支付建造滿足4000米要求深度的觀察口所需的費用。 按照設計“泰坦”號至少能潛至水下4000米，但公司拒絕訂購承壓能力為相應深度的前部觀察窗。“泰坦”號前部觀察窗的認證承壓能力僅為1300米水深。

洛奇里奇認為，泰坦號需要經過更多在極端水深下的測試，否則乘客在該潛水器中會面臨潛在的“極端危險”。之前公司測試過的船體比例模型存在“普遍缺陷”。潛水器在深海海底航行時會經歷巨大的壓力變化，而供應給該公司的碳纖維中存在“可見缺陷”，將增加壓力循環過程中小缺陷擴大為更大裂縫的風險。

洛克里奇表示，他曾“就‘泰坦’號的試驗性、未經驗證的設計提出嚴重關切”。他說，公司採用聲學方式而不是掃描方式檢測深潛器殼體是否有缺陷，這種做法有很大問題，只能在“內爆前數毫秒”檢測到，無法在殼體承受壓力之前查出缺陷。

海洋之門方面的說法是，沒有相應設備能對5英寸（12.7厘米）厚的碳纖維材料殼體做檢測。

洛克里奇警告，公司的做法“讓一艘試驗性潛水器的乘客處於潛在的極度危險中”。

《紐約時報》報道，美國海洋技術學會2018年3月致信海洋之門，對後者的“試驗性方式”表達“擔憂”，緣由是後者的做法“可能導致輕微至災難性後果”。這一組織要求海洋之門公司讓研製中的深潛器接受由第三方專家監督的測試，被拉什拒絕。

拉什曾堅持捍衛“泰坦”號安全性。他2021年告訴美聯社，“泰坦”號採用“尖端技術”，是“唯一”由鈦和碳纖維製造的載人潛水器。拉什的朋友格雷格·斯通說，他支持拉什在研製深潛器方面所走的方向，但拉什“有所有先驅者都有的通病，他超越了規章”。

據《紐約時報》報道，洛奇里奇被解僱的兩個月後，海洋之門收到了來自工業界領袖、深海探險家和海洋學家等三十多人的類似呼籲，他們在給海洋之門CEO斯托克頓·拉什的信中警告稱，該公司的“實驗性”方法和放棄傳統評估的決定可能會給探索泰坦尼克號的任務帶來潛在的“災難性”後果。

海洋技術協會載人水下航行器委員會主席威爾·科南(Will Kohnen)認為，海洋之門至少應該在挪威船級社(DNV)或其他一家領先的認證服務機構的監督下測試其潛水器原型，“雖然這可能需要額外的時間和費用，但我們一致認為，第三方的驗證過程是保護潛水器乘員的關鍵保障措施。”

拉什有一句名言，“講安全純粹是浪費時間”。拉什去年在一次播客節目中對哥倫比亞廣播公司記者波格（David Pogue）說：“如果你只想要安全，那就別下床，別上車，什麼事情都別做。某個時候，你總會承擔一些風險，這真的是一個風險回報問題。”

出生於英國的海上冒險家麥卡勒姆（Rob McCallum）探訪過泰坦尼克號沉船，據彭博2017年報道，早年麥卡勒姆曾經擔任過海洋之門的顧問，但後來因擔心拉什這個人過於冒進等原因與該公司分道揚鑣。

英國富豪布朗（Chris Brown）原定也參加“泰坦號”的深海之旅，不過臨門退出，因為他對“泰坦號”的品質感到不安，就此逃過一劫。

布朗稱，他對於“泰坦號”所使用的技術和材料存疑，並且可能有偷工減料的狀況，再加上他看到“泰坦號”竟然是以羅技的電玩控制器來操作，最終決定退出這項深海旅遊計畫。

他表示，“他們使用老舊鷹架柱作為潛水器的壓載物，並使用電動遊戲風格的控制器來操控，如果你試圖建造自己的潛水艇，可能會使用老舊鷹架柱，但這是商業船隻，最後，我電郵他們說，‘我不能再繼續下去了’，並要求退款。”