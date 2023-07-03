瑞士將埃及流失珍品文物物歸原主

歸還文物

歐洲 – 瑞士3日歸還幾十年前從埃及阿拜多斯（Abydos）神廟偷盜的拉美西斯二世（Ramses II)法老雕像，雕像不完整，源自3400年前埃及最大法老城市遺址。

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瑞士聯邦文化辦公室主任卡洛琳娜－巴赫曼（Caroline Bachmann）3日親手把珍品文物交給了埃及駐瑞士大使。

拉美西斯二世（Ramesses II，約前1303年2月21日—前1213年7月或8月）是古埃及第十九王朝的第三位法老（約前1279年5月31日－約前1213年7月或8月），法老塞提一世之子，其名在古埃及語中意為“拉神之子”。在拉美西斯二世執政的時期，是埃及新王國最後的強盛年代。

文化負責人表示，周一歸還的雕像是在 20 世紀 80 年代末至 90 年代初從埃及阿比多斯的拉美西斯二世神廟被盜的。文物在抵達瑞士之前輾轉了多個國家，最終在刑事訴訟後被日內瓦州當局沒收。

此次歸還流失珍品文物突顯了瑞士和埃及對打擊文化財產非法貿易的共同承諾，2011 年關於文化財產進口和歸還的雙邊協議的生效進一步強化了這一承諾。瑞士和埃及都是 1970 年聯合國教科文組織《禁止和防止非法進口、出口和轉讓文化財產所有權公約》的締約方。