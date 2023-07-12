美國政府電郵遭黑客入侵 疑似為中國的間諜行動

黑客攻擊

美洲 – 微軟（Microsoft）11日表示，為中國情報工作的黑客入侵了西歐和美國的幾個特定政府賬戶。 該公司聲稱已成功“緩解”了此次攻擊。據微軟稱，總共有 25 個組織成為攻擊目標，但該公司並未提及有關受攻擊影響的確切人數的任何數字。 然而，由於沒有觀察到大規模數據被盜，因此目標賬戶將非常具體。

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綜合路透社與美聯社報導，微軟在網站上的聲明中表示，這個被稱為Storm-0558的駭客組織利用偽造驗證權杖，入侵使用Outlook服務的電子郵件帳戶。這項活動始於5月。

微軟並未提到哪些機構或政府組織受到入侵。

微軟負責安全事務的執行副總裁貝爾（Charlie Bell）在另一篇文章中寫道：“我們評估這個《駭客組織將焦點放在間諜活動，例如進入電子郵件系統來收集情報。”

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人亞當·霍奇（Adam Hodge）2日在一份聲明中表示，微軟的雲端安全性服務遭到入侵，“影響了非機密系統”，但沒有進一步說明。

霍奇指出：“官員立即連繫微軟，以找出源頭及雲端服務的弱點。”

《華盛頓郵報》（The Washington Post）在一篇報導中引述了美國官員的聲明，稱Storm-0558還入侵了與美國政府有關連的非機密郵件帳戶。

中國外交部發言人汪文斌表示，這項指控是為轉移對美國向中國進行網路攻擊的注意力。

中國駐倫敦大使館並未立即回應請求置評的電子郵件。北京當局往往否認進行由政府支持的駭客活動。