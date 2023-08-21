中國創造類人機器人陪伴孤獨的年輕人和老人

在北京舉行的世界機器人大會上，具有類似人類皮膚、面部表情和身體動作的機器人展示了模仿能力。

北京世界機器人世界機器人大會展示的類人機器人

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美聯社報道指出，雖然從看起來像科幻電影中的機器人尋求情感支持的想法可能聽起來很超現實，但一家中國科技公司正在努力將其變為現實。

大連蒂艾斯科技發展股份有限公司（EX Robots）的首席執行官李博洋希望機器人能夠提供情感支持，模仿朋友或家人的角色。

他指出：“現在很多年輕人都很孤獨，進入社會後可能沒有很多朋友，沒有家人的陪伴，也缺少伴侶。未來這種情感陪伴，甚至伴侶機器人也是一個市場需求。老年人的需求就更直接。現在年輕人確實少，很多年輕人離開家，很難陪伴在老人身邊。所以陪伴老人機器人這個事總在提，說老人可以獲得機器人？就是因為這個需求很明顯，很直接。”

據介紹，EX Robots於2013年7月在大連成立，是一家專業從事智能仿生人形機器人研發、生產、銷售及服務的高新科技企業。

美聯社報道，這些機器人具有類似人類的皮膚、面部表情和身體運動，以及一定水平的語言表達能力，被設計成像人類一樣行動並參與情感。

李博陽還指出：“我們認為人形機器人的最終形態應該無限接近人類。在這種情況下，我們需要添加其他維度的交互。與其他智能設備相比，我們的設備在交互中具有額外的表達維度，”

報道稱，展出的機器人是北京年度世界機器人大會上最受歡迎的機器人之一。

世界機器人大會將持續到8月22日。