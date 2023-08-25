非洲漫畫:傳奇小王子Mody

RFI Chronique / [法語世界]第42集

西非 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第42集。本次節目介紹與非洲漫畫英雄人物-塞內加爾小王子魔弟(Mody)的繪畫創作人和出版商部分訪談錄音片段。

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本台法廣（RFI）[非洲報道]專欄（Chronique Reportage Afrique）在今年夏季編排播出了多套系列節目。其中，在8月11日至13日連續三天播出的一套多集節目，中文可被譯為“在非洲超級英雄的領域內”（Dans l’univers des super héros africains）。

RFI Image / Afrique histoire : le Royaume du Cayor est un ancien royaume du Sénégal (1566-1886) situé entre les fleuves Sénégal et Saloum. Ici, sur les îles du delta du Saloum. (illustration) RFI francophonie / [法語世界]第42集：塞內加爾傳奇小王子Mody。 © RFI Image / Constance Decorde & Hans Lucas

在西非國家塞內加爾首都達喀爾（Dakar），34歲的繪畫人賽迪納（Seydina Sow）創作了一個漫畫系列，名為“卡約爾”（Cayor）。這個漫畫系列的內容融合了塞內加爾的一個傳奇故事。“卡約爾”（Cayor）這個名字源於當地歷史上曾經真實存在過的卡約爾王國（Royaume du Cayor，1566-1886）。這個王國曾位於塞內加爾河流域（fleuve Sénégal）與薩盧姆河流域（fleuve Saloum）之間，存在時間長達三百多年之久。

-- 塞內加爾的一名繪畫創作人 -

融合了塞內加爾傳奇歷史故事的漫畫書“卡約爾”（Cayor）里的英雄人物：魔弟（Mody）是一位具有超能力的小王子。這種創作風格使得其在書店裡逐步佔有一席之地，也便於讀者們識別故事裡的主人公。

就此，這個非洲漫畫系列的創作者賽迪納（Seydina Sow）及其出版人蘇萊曼（Souleymane Gueye）分別接受了本台法廣（RFI）常駐達喀爾（Dakar）記者朱麗葉（Juliette Dubois）的採訪。

RFI Image Archive / Sénégal : Dakar. Panorama urbain. Wikipédia / RFI Image Archive

漫畫“卡約爾”（Cayor）的故事內容，描述了小王子魔弟（Mody）的父親，承受他人的背叛。小王子發展出了自我戰鬥的能力，重新拿回了他父親的王國。就這樣的創作思路，“卡約爾”（Cayor）的作者兼繪圖人解釋說：“這裡消費的一切，要不是來自日本的漫畫、就是來自歐洲的法國和比利時的連環畫，還有美國漫畫。這些都是非本土的超級英雄。。。而我更喜歡的是描繪戰鬥，因為以此我可以完全的放開自己。”

-- 塞內加爾的一名本土出版商 -

塞內加爾漫畫“卡約爾”（Cayor）的發行人、書商蘇萊曼（Souleymane Gueye）也是一家名為“薩哈巴”（Saraba）出版社的負責人。他就在自己的書店裡銷售這個漫畫系列。

2023.08.25 Nicolas chronique francophonie Episode 042 manga sénégalais Mody Son 2 Trad mixé libraire Souleymane au micro de RFI Afrique Juliette Dubois 00:22 2023.08.25 Nicolas francophonie 042 manga sénégalais Mody Son 2 Trad mixé libraire Souleymane au micro de RFI Afrique Juliette Dubois

在接受本台法廣（RFI）常駐西非記者朱麗葉（Juliette Dubois）採訪時，他如是說：“我的印象曾是很有利的，看第一眼就上心了。有一種新生氣息。伴隨着他將有可能會帶來的小成功，能使得出版社冒更多的風險,讓其他漫畫師參與更多。"

另外，本台法廣（RFI）非洲組在這一採訪中獲知，塞內加爾書商蘇萊曼（Souleymane Gueye）正在計畫出一個新的漫畫系列，創作靈感則是來自國際知名的塞內加爾職業足球運動員:薩迪歐·馬內 (Sadio Mané)。

RFI Image / Afrique Projet pour une BD inspirée du célèbre footballeur sénégalais Sadio Mané. Ici, Sadio Mané (illustration) RFI/Pierre René-Worms

以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第42集。這次節目介紹了本台法廣（RFI）[非洲報道]專欄（Chronique Reportage Afrique）在2023年暑期里已播出了的非洲超級英雄人物漫畫系列（Dans l’univers des super héros africains）。其中之一是採訪塞內加爾小王子魔弟（Mody）漫畫的創作人和出版商。

2023.08.25 vendredi Nicolas Chronique francophonie [法語世界]第42集 - 塞內加爾漫畫:傳奇小王子魔弟（Mody） 04:48 cultures francophonie 25-08-2023 法語世界 Episode 042 - Manga africain : Mody, petit prince sénégalais 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）非洲組記者們的採訪和報道，及音像資料室（Sonothèque）的支持，與Philippe的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下次節目的時間段里再見。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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