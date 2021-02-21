科技防疫守護職場健康 如何兼顧隱私受關注

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（法新社華盛頓21日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）長時間流行後，重返工作崗位的人會發現一系列科技裝置。它們被用來改善工作場所安全，但長遠來看也可能對個人和醫療隱私帶來風險。

法新社報導，許多試圖重新開放的工作場所，正在部署體溫檢查、距離監測、數位「護照」、健康調查，以及機器人清潔和消毒系統。

有了這些系統，員工甚至可能在進入大樓大廳時就面臨篩檢，並在電梯、走廊和整個工作場所遭到監控。

智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）副主席暨科技創新中心（Center for Technology Innovation）高級研究員威斯特（Darrell West）表示，這種監控「模糊了工作場所和私人生活間的界限」。

「它侵蝕了許多不同員工長期以來的醫療隱私保護。」

美國消費者團體「公眾」（Public Citizen）去年一份報告表示，疫情期間至少有50個應用程式App和技術在行銷時，以「對抗COVID-19的工作場所監控工具」為賣點。

報告中說，一些系統甚至能辨識出可能沒花足夠時間在洗手台前的人，以點出誰沒好好洗手。

報告中說：「員工面臨的隱私侵犯令人擔憂，特別是考慮到目前尚未確定這些技術減緩COVID-19擴散的有效性。」

「公眾」表示，應該對數據的收集和儲存有明確規定，並好好地向員工揭露。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP