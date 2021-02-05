秘書長人選爭議 帛琉退出太平洋島國論壇

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（法新社帛琉科羅5日電） 帛琉今天宣布，由於太平洋島國論壇的領導權爭議，帛琉退出論壇。美國與中國正在太平洋區域角力，而論壇分裂對此地區合縱連橫的未來發展也造成影響。

帛琉說，所屬意的論壇秘書長人選未能當選，是促使帛琉退出組織的原因。其他4個密克羅尼西亞島群（Micronesia）的論壇成員也以同樣理由揚言退出。

16個太平洋島國和澳洲、紐西蘭組成的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum），是美國同盟在此一區域致力外交的重要組織。

密克羅尼西亞島群5國聲稱，依照行之數十年的非正式協議，這次應輪到他們推派秘書長。但他們所屬意的人選馬紹爾群島駐聯合國大使札基歐斯（Gerald Zackios）未能當選，而由庫克群島（Cook Islands）前總理普納（Henry Puna）以一票之差險勝。

太平洋島國論壇3日舉行秘書長遴選視訊會議，協商逾12個小時後，昨天凌晨以9票對8票，選出普納擔任秘書長。

由法新社取得的帛琉政府外交照會指出：「最近事件之後，帛琉共和國政府將終止參與太平洋島國論壇。」

4個密克羅尼西亞島群國家，包括馬紹爾群島（Marshall Islands）、吉里巴斯（Kiribati）、諾魯（Nauru）及密克羅尼西亞聯邦（Federated State of Micronesia）預定8日舉行線上會議，討論跟隨帛琉退出論壇。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）

© 2021 AFP