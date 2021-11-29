秘魯亞馬遜7.5強震 至少10傷

（法新社利馬29日電） 南美洲國家秘魯北部亞馬遜地區28日發生規模7.5地震，造成包括1座教堂塔樓等建築物被毀，至少10人受傷，全國大半地區都有震感。鄰國厄瓜多也傳出災損。

廣告 繼續瀏覽後續

根據秘魯地球物理研究所（Geophysical Institute of Peru），強震發生於當地時間上午5時52分（格林威治時間10時52分），震源深度131公里。

民防當局表示至少有10人受傷、75棟房舍被毀。強震也在鄰國厄瓜多造成災損。

地震震央位於秘魯聖瑪利亞德涅瓦鎮（Santa Maria de Nieva）以東約98公里處。這座小鎮位在人口稀少的秘魯亞馬遜地區，居民為亞馬遜原住民。

聖瑪利亞德涅瓦鎮長雷克荷（Hector Requejo）告訴秘魯RPP廣播電台：「晃動很劇烈。」他表示，有若干木造和土坯房倒塌。

拉哈爾卡區（La Jalca）一座殖民時期建造的14公尺高教堂塔樓被震倒。此外也傳出大規模停電、道路被碎石堵住而中斷等消息。

秘魯全國大半地區都能感受到這場深層地震，包括沿海地區、安地斯山區（Andean）和首都利馬（Lima）。

© 2021 AFP