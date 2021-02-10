秘魯展開國內疫苗施打計畫

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（法新社利馬9日電） 秘魯兩天前才收到首批中國國藥集團（Sinopharm）的30萬劑疫苗，今天展開疫苗施打計畫。

人口3300萬的秘魯受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第2波疫情橫掃而疫情慘重，迄今累計約120萬人確診、超過4.2萬人病歿。

各地醫院人滿為患，近1萬3800名確診病患塞爆醫院，各地醫院頻傳缺乏設備與氧氣治療這些有呼吸障礙的病患。

秘魯首都利馬（Lima）好幾家醫院的醫護人員，已於今早成為第一波施打的族群，預計14日將再收到70萬劑國藥疫苗。

秘魯先前已向國藥集團訂購3800萬劑疫苗、向輝瑞（Pfizer）訂購2000萬劑疫苗，還訂購1400萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，另再從COVID-19疫苗全球取得機制（Covax）取得1320萬劑，目標是讓國內2600萬人接種，但目前尚未宣布何時將擴大族群施打。

秘魯總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）因疫苗接種落後鄰國智利與玻利維亞而飽受抨擊，他本人已在利馬一間醫院接種疫苗，呼籲國民不要害怕施打。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP