秘魯暫停中國疫苗試驗 受試者出現神經問題

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（法新社利馬11日電） 秘魯當局在國內對中國國營的國藥集團（Sinopharm）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗試驗中，發現一名受試者出現神經問題的情況後，已經暫停這項疫苗的臨床試驗。

當地媒體報導，秘魯國立衛生研究院（National Institute of Health，INS）今天表示，在一名受試者出現手臂難以活動的情況後，院方決定暫停這支疫苗的試驗。

首席研究員馬拉加（German Malaga）在記者會上表示：「我們幾天前依要求告知監管當局，我們（試驗中）有一名受試者出現神經癥狀，可能符合一種名為吉蘭-巴雷氏癥候群（Guillain-Barre syndrome）的癥狀。」吉蘭-巴雷氏癥候群是一種罕見、非感染性的神經病變，會影響手腳四肢的活動。

中國國藥集團在秘魯的疫苗臨床試驗受試者約1萬2000人，原定在本周結束。

如果這支疫苗試驗成功，秘魯政府預計將購買最多2000萬劑疫苗，提供國內2/3人口接種。這項疫苗試驗成功與否，要到2021年年中後才會知曉。

全球約6萬人已經接種國藥集團的疫苗，其中包括在阿根廷、俄羅斯和沙烏地阿拉伯等國的受試者。

秘魯是全球染疫人均死亡率最高國家之一，截至今天已有3萬6499人病逝、97萬9111人染疫。秘魯經濟受到疫情重創，第2季國內生產毛額（GDP）大幅萎縮逾30%。

© 2020 AFP