秘魯總統撤換總理 女性環保倡議者任新閣揆

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（法新社利馬6日電） 秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）今天同意總理貝里多（Guido Bellido Ugarte）辭職，並任命女性環保運動者瓦斯蓋茲（Mirtha Vasquez）接替遺缺。

法新社報導，根據秘魯法律，總理若辭職，內閣即自動總辭。數小時後，在卡斯蒂約監誓下，46歲的環保與維權人士瓦斯蓋茲就任新總理。外界認為，這個人選是對支持卡斯蒂約的非正式左翼聯盟溫和派示好。

卡斯蒂約沒有透露撤換貝里多的原因。貝里多在辭呈中說，他是應卡斯蒂約的「要求」辭職。

左翼的卡斯蒂約曾擔任鄉村教師，他呼籲秘魯經濟、政治和社會等部門「團結」，以「達成共同目標」，諸如重振經濟。

新任總理瓦斯蓋茲在2020年至2021年期間擔任國會議長，她也是一名律師，在對抗紐曼礦業公司（Newmont Mining Corp）亞納柯查（Yanacocha）金礦的着名案件中，為佃農阿庫尼亞（Maxima Acuna）辯護，該案當時躍上全球頭條。

瓦斯蓋茲不是馬克思列寧主義政黨「自由秘魯」（Free Peru）黨員，而是左翼「廣泛陣線」（Broad Front）的一員，這個陣線的主要訴求就是環保議題。

© 2021 AFP