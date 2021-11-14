秘魯鬥牛競技恢復舉行 動保人士無奈悲傷

（法新社利馬13日電） 因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停擺已久的鬥牛活動這個周末盛大重返秘魯鬥牛場，不過動保人士為此感到悲傷。

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COVID-19疫情去年3月爆發後，西班牙鬥牛士奧蒂嘉（Juan Ortega）和秘魯同僚加多斯（Joaquin Galdos）今天在秘魯首都利馬西邊濱海魯林區（Lurin）希望廣場（Plaza La Esperanza）舉行疫情以來的第一場鬥牛競技。

過去一年裡，COVID-19疫情已達成動保人士一直未竟的成就，即讓全國鬥牛活動取消，包括秘魯最盛大的節慶「游神節」（Senor de los Milagros）上舉行的鬥牛活動。

這項活動源自過去西班牙統治當地開始，過去255年來，每年10月底都在利馬阿喬廣場（Plaza de Acho）舉行。

不過鬥牛和鬥牛士重返鬥牛場，也讓秘魯動保人士感到悲傷。

「秘魯反鬥牛」（Anti-Bullfighting Peru）活動家奧亞格（Rota Oyague）向法新社表示：「遺憾的是，我們一直在繼續這些暴力、不合時宜、過時的傳統作法，且不支持社會任何正面事物。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）

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