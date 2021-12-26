移民偷渡命喪英吉利海峽 遺體返回伊拉克家鄉

（法新社伊拉克阿比爾26日電） 法新社記者目擊，16具移民遺體今天一早被送回伊拉克庫德斯坦自治區的家人身旁，這群死者生前試圖橫越英吉利海峽偷渡至英格蘭，中途船隻不幸沉沒。

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當地時間凌晨2時左右，載運遺體的飛機抵達伊拉克北部庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）首府阿比爾（Arbil）。遺體接着被送上救護車，運回他們各自的家鄉。

11月24日這起悲劇至少釀成27人喪命，是英吉利海峽（English Channel）成為移民從法國偷渡到英格蘭的樞紐以來，最嚴重的一次船難。

情緒激動的家屬在阿比爾機場航廈等待摯愛的遺體抵達，人們互相擁抱，向其他人展示已故親屬的照片。遺體原定24日就該抵達，但兩度延遲。

這27名罹難者多半是男性，但也包含7名女性，以及16歲和7歲孩童各一名。在26名確認身分的死者中，16人是伊拉克庫德族人，另有1名伊朗庫德族人、4名阿富汗人、3名衣索比亞人、1名索馬利亞人和1名埃及人。

根據法國內政部，只有兩人在這起充氣船翻覆事件中獲救，為1名伊拉克庫德族人和1名蘇丹人。而依據這名倖存的伊拉克人說法，船上原本載着33人。

法國調查人員仍在試圖還原事發當時情形。有消息指出，當船隻開始下沉時，乘客曾打電話給法國和英國救難單位求救。

這起船難也導致法英兩國外交關係大為緊繃。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在事發48小時內，指控英國首相強生（Boris Johnson）「不認真」阻止偷渡。

法國政府認為強生最初的反應是把責任推給法國，為此大為光火。

© 2021 AFP