移民大舉湧入德州邊城 美將增派班機驅逐出境

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德州德利奧18日電） 美國總統拜登政府今天表示將增派班機以遣返數以千計湧入德州邊境城市德利奧（Del Rio）的移民，努力減緩其所面臨急遽上升的危機。

大量湧入德利奧的移民中許多來自海地，他們被拘留在由美國海關與邊境保護局（CBP）管轄的德利奧國際大橋（Del Rio International Bridge）下方區域。這座橋橫跨大河（Rio Grande），連結美墨兩國。

影片顯示，數以千計民眾待在橋下或附近，更多人帶着家當徒步跨越大河。

德利奧市長羅札諾（Bruno Lozano）向媒體表示，有超過1萬4000名移民「等着被拘押」。他還說，地方和聯邦當局正出動人員、巴士和飛機，作為驅逐行動的一部分。

為紓解德利奧國際大橋壅塞情形，德利奧口岸已暫時封閉，也已實施交通改道。

國土安全部表示，將在「接下來72小時內取得額外運輸工具來加快速度，並增加飛往海地和這個半球其他目的地遣返航班的運輸能力」。

國土安全部聲明還說，拜登政府正在採取行動「減少擁擠並改善美國本土上移民的處境」，且正在和「區域內的移民來源國和過境國」合作。

雖然數周、數月來一直都有部分尋求工作和安全的移民排除萬難來到美國，不過近日來聚集在德州德利奧的移民人數才真正廣泛受到關注，對拜登政府構成人道和政治挑戰。

© 2021 AFP