移民拘留中心爆發騷亂 澳洲誓言重建秩序

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（法新社雪梨6日電） 澳洲邊防署和非政府組織今天表示，境外一間移民拘留中心爆發騷亂。媒體披露，澳洲海外領地聖誕島（Christmas Island）一間移民拘留中心昨晚遭心懷不滿的移民縱火。

澳洲邊防署（Australian Border Force）表示，澳洲位於印度洋東北部領地聖誕島的西北角移民拘留中心（North West Point Immigration Detention Centre）爆發騷亂，目前正在進行重建秩序行動。

澳洲邊防署發布聲明說：「少數被拘留移民於晚間對中心造成一定程度的破壞，且持續不遵守相關規定。」但聲明稿中表示，未有任何人員受傷。

澳洲難民行動聯盟（Refugee Action Coalition）表示，拘留中心內部通報顯示，昨天晚間至今天凌晨中心內的兩區遭到縱火，緊張情勢升高。

難民行動聯盟指出：「儘管目前還不清楚遭破壞的程度，但從熊熊大火和衝天飛煙來看，火勢不小。」

全國正義計畫（National Justice Project）律師紐豪斯（George Newhouse）表示，被留置在拘留中心的移民不滿一天要待在小房間內長達22小時，且因為行動電話訊號欠佳的影響，也無法聯繫家人。

紐豪斯說：「聯邦政府的政策是將移民關在嚴酷且不人道環境，以迫使他們離開澳洲。」

「這種嚴酷和孤單的環境，對於遭拘留移民的身心健康造成影響。」

澳洲邊防署表示，這個拘留中心安置了「違法的非公民移民」，他們是在被定罪後，簽證遭註銷。邊防署未證實，目前有多少人遭留置。

© 2021 AFP