移民渡海赴英人數增加 翻船事故也擋不了追夢人

（法新社英國丹吉尼斯25日電） 來自敘利亞的阿里（Ali）筋疲力盡地坐在英格蘭南部海岸的卵石灘上，他和其他30名移民在英吉利海峽獲救，全身顫抖，但心裡對「新生活」充滿感激。

廣告 繼續瀏覽後續

抵歐尋求庇護的阿里來自敘利亞東部大城代爾祖爾（Deir Ezzor）。他說，他乘着充氣船，被困在英法之間的海上長達12小時，直到被救起。他的同伴中甚至有幾名兒童。

22歲的阿里於24日上岸。當天在交通繁忙的英吉利海峽（English Channel）另一端，也有27名和他一樣的移民，只是沒他幸運。那群人之中有男有女、有成人也有孩子，他們的船在海上翻覆，所有人都落入冬季冰冷的水裡，成了聯合國自2014年製作移民紀錄以來，死亡人數最多的一次事故。

法國的接應者說，這次殞命的大多是伊拉克庫德族人、伊朗人和阿富汗人。但這起悲劇阻擋不了其他人嘗試渡海。

阿里和其他人本來也有可能命喪魚腹，他們必須用塑膠瓶把船里的積水往外舀，以免風浪吞沒他們的船。 在英國肯特郡（Kent）丹吉尼斯（Dungeness）救生船站旁，阿里走下救援船後告訴法新社：「我們很害怕，因為我們不知道會發生什麼事。我們在一片汪洋中，船上還有孩子，我們當然替他們、替所有人擔心。」 愈來愈多類似的故事充斥剝削和絕望，各界不斷疾呼打擊那些拿人類苦難做買賣的人。 阿里在法國給了人口走私販2375歐元（約新台幣7萬4200元），買到橡皮艇上的一個位子；有些人付的代價甚至更高。 乘船跨越英吉利海峽到英國的移民人數今年飆升至新高紀錄，他們以往會在較暖的夏季出發，如今連其他月分也有人出海。英國當局認為，抵英人數愈來愈多，是因為他們使用的充氣船比往年更大。

一名賴比瑞亞籍移民在法國加萊（Calais）受訪時說，聽到有人喪命的消息，他很難過，但等風浪平靜些，他還是會嘗試渡海。他說：「那是我的夢想。（這趟行程）令人生畏，我很怕，但我還是要去。」

© 2021 AFP