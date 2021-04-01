稱受威脅 BBC駐北京記者前往台灣

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（法新社北京31日電） 英國廣播公司（BBC）原駐中國記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣。沙磊表示，最近中國當局對BBC展開猛烈文宣攻勢，甚至針對他個人，令他深感危險而選擇離開。

沙磊於2003年加入BBC，2015年派駐上海，3年後前往北京，先前曾在孟加拉達卡與韓國首爾駐點。

沙磊接受BBC廣播節目訪問表示：「過去幾年，由於我的報導，一直受到來自中國當局的壓力和威脅，但近幾個月越來越惡化。在中共控制的數個平台上，不僅BBC受到火力全開文宣攻擊，也針對我個人。」

他表示：「我們受到威脅要採取法律行動，試圖拍攝時也會受到監控、阻礙和騷擾。最後，我們這個住在北京的家庭，以及BBC都認為繼續下去太過危險，這當然令人難過，尤其是因為受到恐嚇，但我們將落腳台灣。」

沙磊表示，許多外媒記者都選擇前往享有更多媒體自由的台灣。

近年來有越來越多外媒駐中國媒體記者不堪中國當局壓力而撤點，或是改駐派他國，沙磊和妻子莫瑞（Yvonne Murray）是新一批離開的外國記者。莫瑞是愛爾蘭廣播公司（RTE）派駐中國記者。

中國和BBC近來交惡。中國先前批評，BBC指控北京侵犯新疆維吾爾族人權的報導毫無根據，中國上個月更將英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）禁播。

而英國通訊管理局（Ofcom）2月撤銷中國環球電視網（CGTN）執照，又基於英國人「被迫認罪」的影片和有關香港的報導，對CGTN處以22萬5000英鎊（約新台幣880萬元）罰款，都讓BBC在中國的壓力倍增。

© 2021 AFP