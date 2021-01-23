稱巫術和魔藥可防疫 斯里蘭卡衛生部長萬尼阿拉齊染疫

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（法新社可倫坡23日電） 斯里蘭卡衛生部長萬尼阿拉齊曾公開贊同以巫術和魔藥防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19），不過斯國官員今天表示，萬尼阿拉齊被驗出確診，將自主隔離。

萬尼阿拉齊（PavithraWanniarachchi）曾公開喝下魔法藥水，並認可其防疫功效，製藥的巫師宣稱喝下之後可對這項疾病終生免疫，但後來被揭發魔藥成分是蜂蜜與肉�W蔻。

去年11月，萬尼阿拉齊接受一名自稱是神明的人的指示，將「聖水」倒入一條河中，認為如此便可終結疫情。

官員表示，在萬尼阿拉齊22日確診後不久，擁有2100萬人口的斯里蘭卡就批准緊急使用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的疫苗。

一名衛生部次長先前也曾喝下萬尼阿拉齊推薦的魔藥，本周稍早確診。

斯里蘭卡的醫生曾說過，沒有科學依據能證明這個糖漿的功效，而且目前沒有2019冠狀病毒疾病的已知療法。

但上個月仍有數千人不理會限聚令，一窩蜂湧入斯里蘭卡中部一座村莊，購買由自稱有巫術的木匠班達拉（Dhammika Bandara）製作的藥水。

斯里蘭卡疫情延燒，去年10月初染疫和病歿人數分別為3300人和13人，如今一路飆升，本周染疫人數已將近5萬7000人，死亡病例來到278人。

© 2021 AFP