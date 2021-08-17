稱美國入侵阿富汗是餿主意 戈巴契夫籲勿重蹈覆轍

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（法新社莫斯科17日電） 前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在1989年結束蘇聯對阿富汗長達10年的戰爭，他今天警告，不要重蹈美國入侵阿富汗的覆轍。

90歲的戈巴契夫告訴俄羅斯新聞社（RIA-Novosti）：「儘管俄羅斯最初支持，但（美國入侵）的最一開始就是個壞主意，應當早點承認失敗，現在重要的是從中學習，至少不要重複這樣的錯誤。」

民兵組織塔利班（Taliban）激進份子利用美國撤軍，15日在幾乎沒有面臨抵抗的情況下軍事接管阿富汗。

美軍在2001年911事件之後，入侵拒絕交出蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登的阿富汗，並推翻當時統治者塔利班，開啟在阿富汗長達20年的駐軍。

蘇聯則於1979年侵略阿富汗，以支持與穆斯林游擊戰士發生衝突的阿富汗共產政府。

戈巴契夫1985年掌權後不久便決定將撤出阿富汗。蘇聯對阿富汗長達10年的戰爭奪走當地多達200萬人性命，迫使700萬阿富汗人民逃離家園，也導致超過1萬4000名蘇聯士兵命喪沙場。

塔利班則是於1990年代早期在反蘇聯聖戰組織成員幫助下成立。

© 2021 AFP