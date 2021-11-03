稱自己「問心無愧」 鍾翰林成國安法最年輕被定罪者

（法新社香港3日電） 現年20歲的香港前學生動源召集人鍾翰林今天成為依香港「國安法」被定罪的最年輕被告，他在法庭上認罪，同時表示「我問心無愧」。

廣告 繼續瀏覽後續

鍾翰林今天在法庭上承認一項分裂國家罪，他在認罪時表示「我問心無愧」，指定法官陳廣池隨即警告他不得在法庭上做任何政治宣言。

鍾翰林曾擔任召集人的「學生動源」成立於2016年，提倡香港獨立。去年北京通過香港國安法前，學生動源即解散香港本部，但海外分部仍維持運作。

檢方表示，學生動源提倡香港應「擺脫中共殖民統治」、建立「香港共和國」。他們透過社群媒體、街頭站點散播訊息，呼籲民眾參加抗議，同時販售帶有獨立訊息的商品。

檢方指出，學生動源還呼籲美國立法制裁香港和中國。該組織也反對在香港校園教授普通話。

鍾翰林今天還承認一項洗黑錢罪。另外一項洗黑錢及串謀發布煽動性刊物罪只在法庭存檔，即暫時不予起訴，鍾翰林否認這兩項罪名。

當局過去曾宣稱國安法不溯及既往，但檢方提及的多項犯行，據聞事發時間都在國安法生效之前。

鍾翰林去年10月在美國駐香港總領事館附近一家咖啡廳被捕，至今已被關押1年多。他被捕後不久，一個自稱「香港之友」（Friends of Hong Kong）的組織曾發布聲明稱，他們試圖安排鍾翰林在當天進入美國領事館申請庇護。

鍾翰林去年12月被裁定侮辱國旗及非法集結罪成，被香港東區法院判刑4個月。

香港兩年前爆發大規模且暴力情事頻傳的民主抗議，中國祭出國安法回應，把中國大陸式的言論箝制帶進昔日百家爭鳴的香港。

該法納入被中國視為分裂國家、顛覆政權、勾結外國勢力或恐怖主義等罪行。

目前為止另有4人分別被依國安法定罪，超過150人被依此法逮捕，其中一半左右遭起訴，且保釋要求一般都會被拒絕。

© 2021 AFP