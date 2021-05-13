穆斯林開齋節假期因以巴衝突升高蒙上陰影

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（法新社利雅德13日電） 世界各地穆斯林今天開始慶祝開齋節（Eid al-Fitr），這是這個節日連續第二年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的陰影下度過，而且如今又逢以色列和巴勒斯坦人衝突升高。

三天的開齋節假期為神聖的齋月畫下句點，穆斯林傳統上會以上清真寺祈禱，舉辦家庭宴會和購買新衣、禮物和糖果等方式慶祝。

不過，今年開齋節原本就因疫情肆虐而受到影響，以巴間的致命衝突更使這個節日蒙上陰影，因各界都擔憂情勢可能演變為全面衝突。

在沙烏地阿拉伯聖城麥加（Mecca）的大清真寺（Grand Mosque），朝拜的信徒戴着口罩進入寺內，順着必須保持社交距離的路徑前往天房（Kaaba）祈禱。這棟立方形的石殿對穆斯林非常神聖。

這個場面與去年開齋節大不相同，當時因為嚴格的防疫限制，沙國境內的清真寺大都看不到朝拜信徒，也禁止佈道。

媒體報導，位在沙國另一聖城麥地那（Medina）的先知清真寺（Prophet's Mosque）也宣布，已「完全準備好」接待參與開齋節祈禱的朝拜信徒。

在阿富汗，政府與交戰對手塔利班組織商定的3天停火今天開始生效，在雙方衝突持續數周後為厭戰的阿富汗人帶來一絲希望。

此次停火是由塔利班方面提議，獲阿國總統甘尼（Ashraf Ghani） 同意，好讓阿國人民可以鬆口氣，與朋友和家人共度開齋節。

自從美國錯過了5月1日撤軍期限後，阿富汗暴亂便告加劇。美國去年與塔利班方面商定，在此期限之前撤除所有駐紮在阿國的美軍。

根據伊朗宗教最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的網站，為慶祝開齋節，他將宣布對超過2000名受刑人赦免或減刑。

不過，南亞國家孟加拉因為民眾不顧防疫封城命令，在開齋節前爭相返鄉而發生慘劇。官員表示，昨天一艘載運上千乘客的渡輪因超載造成5人喪生。

© 2021 AFP