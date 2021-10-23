穩定供電轉型低碳經濟 歐盟稱核能天然氣不可缺

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範德賴恩在歐盟27個會員國高峰會議閉幕時表示，歐盟必須大幅降低二氧化碳排放量以對抗氣候變遷，「很明顯地，我們需要更多再生能源和潔凈能源」。

她在記者會中表示，諸如風力與太陽能等再生能源，成本已經暴跌，且無須倚賴進口，還說這些將大幅提升歐盟的能源獨立性。

不過，範德賴恩說，發展再生能源的同時，「我們需要穩定能源核能，而在過渡時期，當然也需要天然氣」。

法新社報導，核能發電廠具有幾乎不向大氣排放二氧化碳的優勢；天然氣則是主要碳氫化合物燃料中污染最少，而在發展其他能源選項之際，天然氣可作為權宜性燃料來源。

歐盟執委會須在今年底前提出所謂的綠色分類法（green taxonomy），包含一份被認為有利於氣候的能源名單。

這份名單將開啟「綠色金融」（green finance）政策執行，以提供相關技術至關重要的競爭優勢。

綠色金融是指金融業應將環境保護作為基本政策，在考量投資與融資的決策過程中，須考慮對環境潛在影響、風險和成本等。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示：「要完成我們的氣候目標必須使用核能，過去從未有如此明確表態和廣大支持。」

法國約有7成電力來自核能，也是一大電力出口國。法國正準備重啟核能電廠興建工程。

10月中旬面對當前天然氣價格危機，以法國為首的10個歐盟國家曾發表聲明，表示支持核能，要求列入歐盟執委會對氣候友善的能源清單。

但德國、奧地利和盧森堡等國強烈反對，指出放射性廢棄物長期儲存問題。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP