穩定金融 烏克蘭央行限制現金提領禁買外彙

（法新社基輔24日電） 俄羅斯入侵烏克蘭造成資產價格崩跌，烏克蘭中央銀行今天實施金融穩定措施，暫停外彙現金提領，並限制民眾從銀行自動提款機（ATM）提領烏克蘭幣現金的上限。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯從陸海空全面攻擊烏克蘭，成為第二次世界大戰以來，歐洲一國對另一國展開的最大攻擊行動後，大批民眾在首都基輔和其他城市大排長龍，爭相提領現金，搶購糧食和飲用水。

烏克蘭幣荷林夫納（hryvnia）今年以來跌幅超過兩位數，昨天重貶近3%，兌美元來到29.79荷林夫納兌1美元，創下2015年初以來低點。

從白俄羅斯、烏克蘭到俄羅斯等前蘇聯國家，資產都面臨龐大賣壓。

為穩定金融銀行業，烏克蘭央行也禁止跨境外彙交易，以及外幣現金提領，並暫停銀行間市場外彙買賣。

烏克蘭央行總裁謝夫成柯(Kyrylo Shevchenko)表示，央行已限制每日提領現金不得超過10萬荷林夫納，同時暫停電子錢包的儲值。

烏克蘭央行表示，其他非現金交易沒有受限，銀行可以取得長達一年的再融資貸款，金額沒有上限。

烏克蘭股市監管當局表示，除央行和財政部的交易外，所有證券交易都暫時停止，以避免資產價格進一步波動震蕩。

© 2022 AFP