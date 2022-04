突尼西亞總統片面解散國會 華府籲速回憲政體制

(法新社華盛頓31日電) 華府今天對於突尼西亞總統薩伊德(Kais Saied)解散國會的決定,表達「高度關切」,並呼籲迅速重返「憲政政府」。

8個月前,薩伊德下令凍結國民代表大會(Assembly of Representatives of the People)並擴張自己的權力,昨天他又宣布解散國會,更加深國家的政治危機。一般認為突尼西亞是2011年「阿拉伯之春」民主運動的發源地。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)在記者會中表示,對於突尼西亞總統單方面解散國會的決定,以及報導指出突尼西亞當局正考慮對國會成員採取法律行動,美國深表關切。

他說:「我們不斷和突尼西亞官員溝通,任何政治改革過程必須透明化、具包容性,並與各黨派、工會團體及公民社會協調合作。」

普萊斯表示:「重返憲政政府體制,包括民選國會,對民主治理至關重要,我們也將確保對所需改革予以廣泛且持續性支持,以協助突尼西亞經濟復蘇。」

突尼西亞國會217位議員有120位議員舉行視訊會議,並通過法案撤銷薩伊德命令,恢復由伊斯蘭復興運動黨(Islamist Ennahda party)掌控的國會,這與去年7月薩伊德暫停國會運作相互矛盾,數小時後,薩伊德宣布解散國會。

薩伊德譴責國會此舉形同「意圖政變」,指相關負責人「背叛」國家,要求對他們刑事起訴。

國會議長甘努奇(Rached Ghannouchi)今天稍早拒絕薩伊德解散國會的決定。

甘努奇接受法新社採訪時表示:「我們考量國會維持運作...而總統不具解散國會的憲法權力。」(譯者:紀錦玲)

© 2022 AFP