竄改世銀數據以利中國惹議 IMF挺喬治艾娃續任總裁

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（法新社華盛頓11日電） 國際貨幣基金（IMF）執行董事會今天重申對總裁喬治艾娃的信任，力挺她繼續擔任總裁職務；喬治艾娃被控任職世界銀行（World Bank）時，施壓職員竄改數據以利中國。

IMF執行董事會（Executive Board）今天開會審議喬治艾娃（Kristalina Georgieva）所涉爭議後發表聲明：「執行董事會審查相關資料後，認為沒有確切證據顯示總裁擔任世銀執行長時，於2018年版經商環境報告里有不當角色。」

「在看過所有呈堂證物後，執行董事會重申，對總裁的領導及繼續有效履行職務的能力充滿信心。」

喬治艾娃今晚透過公關公司發表聲明感謝IMF執行董事會，表示董事會也同意她所稱相關指控為毫無根據的說法，「信任和誠信，是我忠實任職這兩大跨國組織4年多的基石」。

美國財經媒體上周披露，在IMF與世銀所佔份額都是最大的美國認為，喬治艾娃於任職世銀期間被控事項嚴重，應就她的去留做討論。

不過美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表態，由於缺乏直接證據，「不存在IMF總裁需去職的基礎」，但她在和喬治艾娃通話時強調相關資料「凸顯合理的問題和擔憂」，美國認為必須採取積極措施加強IMF的數據完整和可信度。

© 2021 AFP