竊取美農技公司商業機密 前中國籍僱員認罪

（法新社華盛頓6日電） 美國司法部今天表示，一名中國籍人士今天認罪，坦承竊取美國農業巨擘孟山都（Monsanto）商業機密。

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司法部透過聲明表示，44歲的向海濤曾於2008年到2017年受雇於孟山都及其子公司，他今天在密蘇里州坦承代表中國犯下密謀進行經濟間諜活動的罪名。

本案預計4月7日宣判，向海濤面臨最高15年徒刑，也可能挨罰500萬美元（約新台幣1.38億元）。

司法部助理部長歐森（Matthew Olsen）說：「雖然向海濤有保護孟山都智慧財產權的協議在先，也一再為此義務接受訓練，現在卻坦承竊取孟山都的商業機密並轉移到記憶卡內，試圖攜往中華人民共和國以圖利中國政府。」

密蘇里州東區聯邦檢察官佛萊明（Sayler Fleming）說：「向先生利用他在大型國際企業內部人士身分，竊取寶貴的商業機密供他的母國中國使用。」

「我們無法允許美國公民或外籍人士將敏感的商業資訊轉交他國競爭對手。」

向海濤2019年被美國當局起訴時，中國外交部曾表示，華府試圖利用本案支持其對中國竊取美國企業技術的指控。

時任中國外交部發言人的耿爽當時表示：「我們堅決反對美方借題發揮，把一個普通、孤立的案件說成是中方有組織、有計畫地從美方竊取知識產權。」

© 2022 AFP