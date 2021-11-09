立法規範科技巨擘 臉書離職員工盼歐盟樹立標竿

（法新社布魯塞爾8日電） 監督社群媒體不遺餘力的臉書離職員工郝根今天說，針對遏止科技大廠的影響力，歐盟可制定舉世效法的「黃金標準」。

廣告 繼續瀏覽後續

郝根（Frances Haugen）是臉書離職工程師，她曾披露許多內部文件，激起各方長達數周對臉書的抨擊，並促使全球對科技大廠採取強硬態度。

結束在華府及倫敦的聽證會後，即將前往下一站巴黎之前，郝根來到布魯塞爾遊說歐洲議會具影響力議員。

歐盟目前正推動制定新法，可能會促使全球各大科技業者重新思考它們的經營模式。

郝根支持歐盟的立法計畫，尤其是「數位服務法」（Digital Service Act），如此即可針對包括臉書等平台上的有害及違法內容，制定更嚴格監管規範。

根據她在聽證會陳述的證詞，郝根說，臉書更重視獲利，而非抑制有害內容，並堅稱不能相信臉書會改變經營模式。

此外，歐盟針對科技大廠制定的法規另包括「數位市場法」（Digital Markets Act），將明文嚴格規範科技大廠營運準則，甚至可能禁止收購部分公司。

這兩套法案目前正朝立法程序牛步邁進，期盼能於明年上半年法國擔任歐盟輪值主席期間最後敲定。

兩套法案的支持者希望郝根到訪布魯塞爾能加快立法進程。由於糾葛於細節加上科技業大力遊說，兩法案的立法進程陷入停滯。

對於目標廣告的禁止或許可，還有這兩法中的嚴格規定將規範哪些科技業者，歐洲議會議員吵得不可開交。

目前歐盟輪值主席國斯洛維尼亞希望27個會員國於11月25日召開的會商，能夠對這兩法案達成共同立場。

© 2021 AFP