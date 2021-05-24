立陶宛退出17+1合作機制 中國歐盟關係惡化最新跡象

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（法新社立陶宛維爾紐斯23日電） 立陶宛表示已退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作機制，立陶宛認為這個包含部分歐盟成員國的機制「製造分化」。立陶宛此舉是中國和歐盟關係持續惡化的最新跡象。

歐盟與中國關係惡化之際，自2012年以來身為17+1 一員的立陶宛，敦促其他歐盟成員國也離開這個合作機制。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）昨天告訴法新社：「立陶宛不再自認是17+1機制一員，不參與這個計畫。」

藍斯柏吉斯稱這個合作平台從歐盟的觀點來看是在「製造分化」，他敦促歐盟27個成員國尋求「更加有效的27+1做法以及與中國交流」。

藍斯柏吉斯說：「歐洲的實力和影響力在於內部團結。」

立陶宛此舉是中國和歐盟關係持續惡化的最新跡象。

歐洲議會20日以壓倒性票數通過，凍結歐盟與中國的投資協定，直到中國取消對歐盟政治人物和學者的制裁為止。

立陶宛近幾個月也採取多項行動，引發北京當局不滿，包括擋下中資以及宣布規畫在台灣設立貿易辦公室。

立陶宛國會20日通過一項決議，譴責中國對新疆穆斯林少數族裔維吾爾人犯下「違反人道罪」和「種族滅絕」。

立陶宛國會也要求聯合國調查中國在新疆設立的拘留營，同時要求歐洲聯盟執行委員會檢討歐中關係。

© 2021 AFP