笑稱要��裴洛西 民主黨人猛批美眾院共和黨領袖

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（法新社華盛頓1日電） 多名民主黨人重炮抨擊美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫，要求他道歉或辭職，這是因為麥卡錫開玩笑說，要用議事槌敲打民主黨籍眾院議長裴洛西。

此事象徵麥卡錫（Kevin McCarthy）和裴洛西（Nancy Pelosi）間原有的激烈爭執又急遽升溫。

麥卡錫昨晚在田納西州的募款晚宴上，語帶樂觀地談及共和黨在明年期中選舉可望重新奪回眾院的掌控權。

期間，有與會者拿出一支超大議事槌，麥卡錫因此開玩笑說，他如果成為眾院議長，得努力剋制不要用議事槌打裴洛西。

根據在場的「華盛頓郵報」記者和納希維爾市（Nashville）地方記者提到的細節，麥卡錫在一片歡呼和笑聲中說：「我希望你們能看到裴洛西把議事槌交接給我。很難不用槌子打她，但我會忍住。」

麥卡錫這番言論是他和裴洛西關係惡化的最新跡象。裴洛西上周說麥卡錫是「白癡」，因為他反對強制民眾戴口罩以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫。

民主黨人今天對麥卡錫發起猛烈抨擊。加州台裔民主黨籍聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）呼籲麥卡錫道歉或辭職，獲得同黨眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）呼應。

新墨西哥州民主黨籍眾議員費南德茲（Teresa Leger Fernandez）是對麥卡錫言論表達憤怒的眾多女議員之一，她推文說：「對女性的暴力行為可不是個玩笑。」

她寫道：「政治暴力的威脅可不是個笑話，這些言論是厭女且危險的。」

密西根州民主黨籍眾議員丁格爾（Debbie Dingell ）也推文說：「這種語言導致美國國會大廈的暴力和死亡，麥卡錫知道自己說話的份量。」

法新社提到，丁格爾似乎是指前總統川普今年1月6 日以激烈語言演說，隨後他的支持者佔領國會大廈，中斷了國會認證民主黨籍拜登勝選的程序。

當時暴民在國會大廈亂竄，裴洛西是他們的頭號目標之一。此事造成5人喪命。

© 2021 AFP