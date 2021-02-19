第二波疫情衝擊 非洲死亡總數破10萬大關

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（法新社約翰尼斯堡18日電） 非洲今天通報，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病歿人數已突破10萬大關。非洲死亡總數比起其他大洲並不算多，但當地醫院招架不住第二波疫情，死亡人數正快速攀升。

非洲染疫病歿總數急劇攀升，原因是南部地區疫情加劇，尤以經濟重鎮南非特別嚴重。南非病歿人數占非洲死亡總數近一半，更具傳染力的變異病毒引發第二波疫情，重創這個國家並導致急性病房人滿為患。

非洲目前死亡人數達10萬354人，北美洲累計超過50萬人，歐洲則接近90萬人。非洲目前染疫病死率約為2.6%，略高於第一波疫情後的2.4%病死率，以及高於全球平均病死率2.3%。

世衛非洲區域辦事處疫苗接種計畫協調人米希戈（Richard Mihigo）指出，南非附近諸如辛巴威（Zimbabwe）、莫三比克（Mozambique）以及馬拉威（Malawi）等國家宣布不治的死亡人數攀升。

米希戈認為，去年底在南非發現的新變異病毒株501Y.V2，有可能已蔓延至整個非洲南部地區，即使尚須進行更多基因組定序佐證。

專家提醒，由於某些非洲國家篩檢率低，實際疫情總數可能更高或更低，不應過度解讀。

© 2021 AFP