第3批NBA75周年球星 含湖人3巨頭與已故布萊恩

廣告 繼續瀏覽後續

美國職籃NBA為紀念75周年，原定選出75名最具代表性球員，但最終選出「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、「大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）、「指環王」羅素（Bill Russell）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在內的共76人。獲選的76人，並未排名。

今天公布的第3批名單，有現役的柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、里拉德（Damian Lillard）、安東尼（Carmelo Anthony）。

還有已退役的「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）、「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、「真理」皮爾斯（Paul Pierce）、「雷槍」艾倫（Ray Allen）、「大三元製造機」基德（Jason Kidd）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「手套」培頓（Gary Payton）、「大嘴」米勒（Reggie Miller）、「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）。

另外包括貝勒（Elgin Baylor）、謝伊斯（Dolph Schayes）、馬拉維奇（Pete Maravich）、賓恩（Dave Bing）、威肯斯（Lenny Wilkens）、狄博學（Dave DeBusschere）、 門羅（Earl Monroe）、康寧漢（Billy Cunningham）、威金斯（Dominique Wilkins）、麥卡杜（Bob McAdoo）。

所有獲選的球員，加起來一共拿過158次NBA總冠軍，共入選730次明星賽。

整份名單中一共有6名國際球員，其中包括來自希臘的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、牙買加的尤英（Patrick Ewing）、加拿大的奈許（Steve Nash）、德國的諾威茨基（Dirk Nowitzki）、奈及利亞的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、美屬維京群島的鄧肯（Tim Duncan）。

現役球員一共有11人，包括安特托昆博、詹姆斯、安東尼、柯瑞、戴維斯、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、雷納德、里拉德、保羅（Chris Paul）、衛斯布魯克。

© 2021 AFP