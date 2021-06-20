第3波疫情襲巴西 死亡人數破50萬

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（法新社裡約熱內盧19日電） 巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治人數突破50萬大關，成為繼美國之後，第2個染疫病逝人數破50萬的國家。

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）推文說：「衝擊巴西與全世界的疫情讓50萬人失去性命。」

衛生部通報50萬800人染疫不治，其中包括過去24小時病逝的2301人。許多流行病學專家表示，實際人數可能更多。

本周單日平均死亡人數破2000人，是5月10日以來首見。

聖埃斯皮里圖聯邦大學（Espirito Santo University）流行病學家馬西爾（Ethel Maciel）說：「第3波疫情到來，病例與死亡曲線已經改變。可能讓情況改變的疫苗（計畫）進展緩慢，也沒有採取限制措施的跡象。」

各大城市的生活幾乎恢復正常，餐廳、酒吧與商店開放，街上許多人都沒戴口罩，但疫情其實仍相當嚴重，27州有19州情況嚴峻，加護病房病床逾8成滿床，其中9州滿床率甚至高達9成。

今年1至4月爆發的第2波疫情致死率特別高，但在疫情最嚴峻之際，商家暫停營業等防疫措施開始奏效，5月致死率逐漸降低。當局在那之後宣布解封，但許多流行病學家認為太快解封，因為單日死亡人數仍盤旋在2000人左右。

© 2021 AFP