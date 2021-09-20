第73屆艾美獎主要得獎名單

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（法新社洛杉磯19日電） 第73屆艾美獎（Emmy Awards）今晚在美國加州洛杉磯順利落幕，以下是主要獎項得獎名單。

●戲劇類最佳影集：「王冠」（The Crown）

●喜劇類最佳影集：「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）

●最佳迷你影集：「後翼棄兵」（The Queen's Gambit）

●戲劇類最佳男主角：喬許奧康納（Josh O'Connor）／「王冠」

●戲劇類最佳女主角：奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／「王冠」

●戲劇類最佳男配角：托比亞斯蒙席斯（Tobias Menzies）／「王冠」

●戲劇類最佳女配角：吉蓮安德森（Gillian Anderson）／「王冠」

●喜劇類最佳男主角：傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

●喜劇類最佳女主角：珍史瑪特（Jean Smart）／「職業槍手」（Hacks）

●喜劇類最佳男配角：布雷特高德斯坦（Brett Goldstein）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

●喜劇類最佳女配角：漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

●迷你影集/電影最佳男主角：伊旺麥奎格（Ewan McGregor）／「侯斯頓傳奇」（Halston）

●迷你影集/電影最佳女主角：凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／「東城奇案」（Mare of Easttown）

●迷你影集/電影最佳男配角：伊凡彼得斯（Evan Peters）／「東城奇案」

●迷你影集/電影最佳女配角：茱莉安娜妮克遜（Julianne Nicholson）／「東城奇案」

© 2021 AFP