第75屆坎城影展 主要得獎名單

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（法新社坎城28日電） 第75屆坎城影展28日閉幕，瑞典導演魯本奧斯倫執導的社會諷刺喜劇片「無限悲情」（Triangle of Sadness）勇奪最佳影片金棕櫚獎，這也是他5年內第2度在坎城奪此殊榮。