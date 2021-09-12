第78屆威尼斯影展 主要得獎名單

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社威尼斯11日電） 第78屆威尼斯影展得獎名單今天揭曉，法國女導演奧黛莉狄旺（Audrey Diwan）執導的探討1960年代非法墮胎議題法國影片「發生」（Happening，暫譯）奪得最佳影片金獅獎。

本屆影展主要得獎名單如下：

★最佳影片金獅獎（Golden Lion）:「發生」 （Happening），法國女導演奧黛莉狄旺（Audrey Diwan），描述23歲女大學生於1960年代法國竭力尋求墮胎的故事。 ★ 評審團大獎（Grand Jury Prize）: 「上帝之手」（The Hand of God），義大利導演保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）執導，這是一部有關他於青少年時期喪失父母的半自傳式電影。

★最佳導演（Best director）: 紐西蘭女導演珍康萍（Jane Campion），執導1920年代西部電影「犬山記」（The Power of the Dog），奪得最佳導演獎。

★最佳女演員（Best Actress）: 西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）， 主演西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）執導的「平行母親」（Parallel Mothers），榮登影後。 ★最佳男演員（Best Actor）: 菲律賓男星約翰阿西拉（John Arcilla） ，參與菲律賓鬼才導演艾里克馬帝（Erik Matti）執導的「末日殺神2」（On the Job : The Missing 8），奪得影帝。

★最佳劇本（Screenplay）:美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal），為自身導演處女作「失蹤的女兒」（The Lost Daughter）依2008年同名小說改編的首個劇本，獲最佳劇本獎。

© 2021 AFP