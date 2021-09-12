第78屆威尼斯影展 紐西蘭珍康萍奪最佳導演獎

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（法新社威尼斯11日電） 紐西蘭導演珍康萍（Jane Campion）今天鞏固她現今世代電影佼佼者的地位，勇奪第78屆威尼斯影展最佳導演獎。

「犬山記」（The Power of the Dog）講述1920年代美國蒙大拿州牧場中兄弟失和的故事，刻畫複雜情緒，是珍康萍睽違10年多來的首部電影，一推出就大獲影評肯定。

珍康萍早已是影壇重量級人物。1993年以「鋼琴師和她的情人」（The Piano）成為第一位獲頒坎城影展最高榮譽金棕櫚獎的女性，也是奧斯卡金像獎史上第二位入圍最佳導演獎的女性。

以紐西蘭為背景的「鋼琴師和她的情人」當年一口氣入圍8項奧斯卡獎，最後成功讓飾演啞女的荷莉杭特（Holly Hunter）登上影後，讓飾演女兒的安娜派昆（Anna Paquin）以11歲稚齡拿下最佳女配角獎，也贏得最佳原着劇本獎肯定。

「犬山記」男主角、英國影星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）大讚珍康萍是女性運動的「重要人物」。

「她是很棒的電影人，在業界舉足輕重。她遊刃有餘地應付所有事物，態度卻又如此謙遜。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP