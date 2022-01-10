第79屆金球獎主要得獎名單
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（法新社洛杉磯9日綜合外電報導）一年一度的金球獎今天揭曉，以下為主要得獎名單。
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※ 電影類
●劇情類最佳影片：「犬山記」（The Power of the Dog）
●戲劇類最佳男主角：威爾史密斯（Will Smith）／「王者理查」（King Richard）
●戲劇類最佳女主角：妮可基��（Nicole Kidman）／「里卡多一家」（Being the Ricardos）
●音樂或喜劇類最佳影片：「西城故事」（West Side Story）
●音樂喜劇類最佳男主角：安德魯加菲（Andrew Garfield）／「倒數時刻」（tick, tick... BOOM）
●音樂喜劇類最佳女主角：瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）／「西城故事」
●最佳男配角：寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）／「犬山記」
●最佳女配角：亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／「西城故事」
●最佳導演：珍康萍（Jane Campion）／「犬山記」
●最佳劇本：肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）／「貝爾法斯特」（Belfast）
●最佳動畫片：「魔法滿屋」（Encanto）
●最佳非英語片：「在車上」（Drive My Car）／日本
※ 電視類
●最佳戲劇類影集：「繼承之戰」（Succession）
●最佳喜劇音樂類影集：「天後與草莓」（Hacks）
●最佳迷你影集或電視電影：「地下鐵道」（The Underground Railroad）
© 2022 AFP