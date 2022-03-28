第94屆奧斯卡得獎名單
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（法新社洛杉磯27日電） 第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在杜比劇院（Dolby Theatre ）舉行，以下為得獎名單。
●最佳影片
「樂動心旋律」（CODA）
●最佳導演
珍康萍（Jane Campion）/「犬山記」（The Power of the Dog）
●最佳男主角
威爾史密斯（Will Smith）/「王者理查」（King Richard）
●最佳女主角
潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）/「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）
●最佳男配角
特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）/「樂動心旋律」（CODA）
●最佳女配角
亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」（West Side Story）
●最佳原創劇本
「貝爾法斯特」（Belfast）
●最佳改編劇本
「樂動心旋律」（CODA）
●最佳動畫片
「魔法滿屋」（Encanto）
●最佳動畫短片
「雨刷愛情」（The Windshield Wiper，暫譯）
●最佳國際影片（舊稱最佳外語片）
「在車上」（Drive My Car）/日本
●最佳原創歌曲
No Time To Die/「007：生死交戰」（No Time To Die）
●最佳原創配樂
「沙丘」（Dune）
●最佳音效
「沙丘」（Dune）
●最佳紀錄長片
「靈魂樂之夏」（Summer of Soul）
●最佳攝影
「沙丘」（Dune）
●最佳剪輯
「沙丘」（Dune）
●最佳視覺效果
「沙丘」（Dune）
●最佳藝術指導
「沙丘」（Dune）
●最佳服裝設計
「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）
●最佳妝發
「神聖電視台」 （The Eyes of Tammy Faye）
●最佳實景短片
The Long Goodbye
●最佳紀錄短片
「籃球女王」（The Queen of Basketball，暫譯）。
© 2022 AFP