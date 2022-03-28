第94屆奧斯卡得獎名單

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（法新社洛杉磯27日電） 第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在杜比劇院（Dolby Theatre ）舉行，以下為得獎名單。

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●最佳影片

「樂動心旋律」（CODA）

●最佳導演

珍康萍（Jane Campion）/「犬山記」（The Power of the Dog）

●最佳男主角

威爾史密斯（Will Smith）/「王者理查」（King Richard）

●最佳女主角

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）/「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）

●最佳男配角

特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）/「樂動心旋律」（CODA）

●最佳女配角

亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」（West Side Story）

●最佳原創劇本

「貝爾法斯特」（Belfast）

●最佳改編劇本

「樂動心旋律」（CODA）

●最佳動畫片

「魔法滿屋」（Encanto）

●最佳動畫短片

「雨刷愛情」（The Windshield Wiper，暫譯）

●最佳國際影片（舊稱最佳外語片）

「在車上」（Drive My Car）/日本

●最佳原創歌曲

No Time To Die/「007：生死交戰」（No Time To Die）

●最佳原創配樂

「沙丘」（Dune）

●最佳音效

「沙丘」（Dune）

●最佳紀錄長片

「靈魂樂之夏」（Summer of Soul）

●最佳攝影

「沙丘」（Dune）

●最佳剪輯

「沙丘」（Dune）

●最佳視覺效果

「沙丘」（Dune）

●最佳藝術指導

「沙丘」（Dune）

●最佳服裝設計

「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）

●最佳妝發

「神聖電視台」 （The Eyes of Tammy Faye）

●最佳實景短片

The Long Goodbye

●最佳紀錄短片

「籃球女王」（The Queen of Basketball，暫譯）。

© 2022 AFP