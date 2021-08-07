策畫暗殺緬甸駐聯大使 美起訴兩名緬籍男子

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（法新社紐約6日電） 美國檢方今天表示，兩名策畫攻擊緬甸駐聯合國大使覺莫敦的緬甸公民已遭起訴。覺莫敦長年公開支持緬甸民主運動，也曾公開拒絕軍政府要求他辭職的命令。

美國官員表示，調查人員發現，2名嫌犯曾討論僱用殺手，以迫使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）辭職，如果對方拒絕，就要痛下殺手。

紐約南區地方法院檢察官史特勞斯（Audrey Strauss）表示，這兩人「密謀嚴重傷害或殺害緬甸駐聯合國大使，企圖在美國國土上攻擊外國官員」。

聯邦調查局（FBI）代理助理局長馬奎爾（Jacqueline Maguire）表示，得知大使居住的紐約市北部郊區韋斯切斯特郡（Westchester County）可能發生暗殺事件後，執法人員已「迅速而勤奮地」採取行動。

據法院文件，FBI於3日接獲上述攻擊相關線報。

馬奎爾透過聲明指出：「我們的法律適用國內的每個人，嫌犯如今將面臨涉嫌違反法律的後果。」

現年28歲的漂亨圖（Phyo Hein Htut，音譯）和20 歲的葉亨佐（Ye Hein Zaw，音譯）遭韋斯切斯特郡法院起訴，最高可能遭處5年監禁。

檢方指出，漂亨圖曾聯繫泰國1名與緬甸軍方有往來的軍火商，且漂亨圖是軍政府派駐紐約的聯合國代表團成員。

覺莫敦於2020年10月就任緬甸駐聯合國大使。今年2月26日，他在聯合國大會公然與軍政府畫清界線，還敦促各國動用「任何必要手段」翻轉緬甸軍方2月1日發動的政變。

軍政府隨即以覺莫敦不服從國家命令和指示等理由將他解職，並另派常駐副代表丁貌奈（Tin Maung Naing）擔任臨時代辦。

© 2021 AFP