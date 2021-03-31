策畫水門案以助尼克森 前FBI探員李迪辭世

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（法新社華盛頓30日電） 美國媒體報導，協助策畫於1972年闖入水門大廈民主黨辦公室的前聯邦調查局（FBI）探員李迪（G. Gordon Liddy）今天辭世，享壽90歲。這起醜聞導致當時總統尼克森黯然下台。

李迪在尼克森（Richard Nixon）競選連任期間，策畫兩起闖入民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）辦公室的行動。

在首次行動中，李迪負責監督人手在民主黨辦公室內裝設竊聽器，以助尼克森陣營了解對手麥高文（George McGovern）的計畫。數周後，李迪再度派遣人馬回到辦公室，然而當場落網、形跡敗露。

李迪以竊盜、竊聽與共謀罪遭到起訴，被判處6至20年徒刑，但在民主黨籍總統卡特（Jimmy Carter）減刑下，只服刑52個月便出獄。尼克森因水門案下台後，由副總統福特（Gerald Ford）繼任總統一職，但他在之後的大選敗給卡特。

李迪出獄後，撰寫數本驚悚小說和寫實文學，其中包括他對水門案的自述和入獄經歷；他後來也是廣播談話節目的常客，甚至曾在警匪電視影集「邁阿密風雲」（Miami Vice）中客串。

李迪的兒子告訴「紐約時報」，李迪在位於維吉尼亞州的女兒家中過世。家屬說，李迪死因無關2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他生前飽受巴金森氏症所苦。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP