簽證取消遭澳洲驅逐出境 WTA聲援捷克選手沃拉科娃

（法新社墨爾本12日電） 捷克女網選手沃拉科娃因「令人遺憾」的相同理由，落入跟塞爾維亞名將喬科維奇一樣的處境，遭澳洲拘留並驅逐出境。世界女子職業網球協會（WTA）今天說，沃拉科娃沒有做錯任何事。

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澳洲網球公開賽將於17日開打，沃拉科娃（Renata Voracova）與球王喬科維奇（Novak Djokovic）在出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種豁免資格後，簽證都遭取消。

38歲的沃拉科娃起初獲准入境澳洲，甚至在澳網熱身賽在墨爾本打了一場混雙比賽。

但她之後被送到墨爾本的拘留中心，與喬科維奇一同等待澳洲當局的裁決出爐。

沃拉科娃8日離開澳洲，但喬科維奇留下來，打贏留在澳洲的官司。

世界女子職業網球協會（WTA）表示，WTA認為所有選手都應該接種疫苗，並支持澳洲的移民政策。

WTA在聲明中又說：「選手遵循經批准且獲授權的程序，取得為進入澳洲的醫療豁免，但過去幾天卻經歷混亂狀況，令人感到遺憾。」

「沃拉科娃遵守這些規定與程序，在她抵達時獲准入境，參加了一場比賽，之後她的簽證卻突然遭取消，她沒有做錯任何事。」

© 2022 AFP