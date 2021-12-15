籃網哈登等7球員無法出賽 NBA疫情愈演愈烈

（法新社紐約14日電） 籃網今天傳出有球星哈登在內的7人，因觸發聯盟有關COVID-19的健康安全規定無法出賽，湖人也因後衛何頓-塔克染疫而取消練球，讓疫情在NBA有愈演愈烈的趨勢。

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美國職籃NBA布魯克林籃網今天在主場迎戰多倫多暴龍，能上場的球員只有剛好達到聯盟規定下限的8人，因為他們陣中有7名球員觸發聯盟有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的相關條例而無法上場。 這些受限的球員包括哈登（James Harden）和布朗（Bruce Brown），他們是在籃網今天稍早宣布先發球員阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）和班布里（DeAndre' Bembry）將缺席本日的比賽後，才確定無法出賽。 卡特（Jevon Carter）和強生（James Johnson）也在今天被放進因COVID-19而無法上場的名單中，米爾塞普（Paul Millsap）則已在昨天被放進那份名單。 在今天的比賽開打前，籃網總教練奈許（Steve Nash）表示：「當然，這很不幸。」他也說道：「對我們來說，還算幸運的是，他們大體上沒有出現癥狀，但他們需要在一段時間內接受篩檢，且檢測結果必須是陰性，我們的陣容才能再次完整。」

另外，洛杉磯湖人取消了他們到客場挑戰達拉斯獨行俠前的最後一次練球。 根據體育電視頻道ESPN報導，湖人球員被要求得做兩次COVID-19篩檢，且檢測結果必須是陰性，才能前往德州對決獨行俠。 在此同時，何頓-塔克（Talen Horton-Tucker）將隔離10天，或是在24小時內兩度采驗呈陰性反應，才能重回球場比賽。

NBA昨天宣布公牛今天對上底特律活塞、以及16日對上暴龍的比賽，都因為防疫問題而延後。這是本季首次有比賽延後。 NBA當時表示，公牛有10名球員和「球團其他工作人員」觸發聯盟有關COVID-19的健康安全條例，因此不能參與比賽。

© 2021 AFP