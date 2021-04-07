籃網搶東區龍頭 迎回杜蘭特傷了哈登

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（法新社紐約6日電） 跟費城76人爭NBA東區龍頭的布魯克林籃網，雖然主力之一的杜蘭特本周可望傷愈歸隊，但另一要角哈登因右腿筋拉傷恐將休兵10天。

美國職籃NBA布魯克林籃網將杜蘭特（Kevin Durant）放在明天對上紐奧良鵜鶘一役的可上場球員名單中，若他能上場，將是他自2月13日以來首度出賽。

然而，籃網如今是一則以喜一則以憂，因為隨着迎回杜蘭特，他們也確定哈登（James Harden）有拉傷的問題，將因此缺席數場比賽。

籃網在聲明中說：「哈登今天稍早接受核磁共振（MRI）檢查後，發現右腿筋有拉傷情況，他將持續休養，且會被放在10天傷兵名單。」

在昨天籃網擊敗紐約尼克的比賽中，哈登只打4分鐘就表示自己右腿筋有緊繃的情況，之後就提前退場。

31歲的哈登，先前就因為一樣的傷勢休息過一段時間，歸隊後也才打了兩場，就又感到不適。

籃網總教練奈許（Steve Nash）表示，哈登已經被移出明天的比賽名單。

奈許說：「這只是我們為了保護他所做的預防措施，他對此感到十分挫折，但如果可以避免的話，我們不會冒險（讓他上場），我認為正確的決定就是不要冒任何的險。」

1月的交易大限前，籃網在最後一刻從休士頓火箭手中盤來哈登，讓他跟杜蘭特、厄文（Kyrie Irving）組成「三巨頭」。

昨天擊敗尼克，籃網以35勝16敗的成績坐上東區龍頭寶座。

© 2021 AFP