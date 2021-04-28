籃網擊敗暴龍 拿下NBA東區首張季後賽門票

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（法新社坦帕27日電） 杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（Mike James）今天關鍵時刻的得分，讓美國職籃NBA布魯克林籃網116比103擊敗多倫多暴龍，籃網贏球後也收下首張東區季後賽門票。

籃網目前戰績42勝20敗，暫居東區龍頭位置；暴龍則以26勝36敗排在東區倒數第4。但兩隊此役之前的兩次交手，都是暴龍拿下勝利。

籃網今天在第4節一度84比90落後，眼看要吞下對戰3連敗，被暴龍在本季橫掃。但杜蘭特和身上只有10天短約的詹姆斯這一節各貢獻7分，籃網並靠一波22比6猛攻，為比賽勝負定調。

籃網今天上場的8人中，僅厄文（Kyrie Irving）得分不到兩位數，進帳9分。葛林（Jeff Green）攻下全隊最高的22分；杜蘭特有17分10籃板的「雙十」表現；替補的葛里芬（Blake Griffin）也搶下17分；哈里斯（Joe Harris）、沙米特（Landry Shamet）分別貢獻16分、14分；替補的詹姆斯、強生（Tyler Johnson）分別有11分、10分入袋。詹姆斯還另外送出全場最多的8次助攻。

籃網今天三分線外45投18中，命中率剛好4成，其中哈里斯9次出手命中4球，葛林、杜蘭特也分別砍進3記三分球。

暴龍的勞瑞（Kyle Lowry）、阿努諾比（OG Anunoby）分別轟下24分、21分；柏奇（Khem Birch）有13分14籃板的「雙十」成績；替補的佛林（Malachi Flynn）也斬獲13分；範佛利特（Fred VanVleet）、西雅坎（Pascal Siakam）分別獲得11分、10分。

© 2021 AFP