籃網杜蘭特獨撐大局 狂飆51分轟倒活塞

（法新社底特律12日電） 杜蘭特（Kevin Durant）今天遠投進切無往不利，在他狂轟51分的帶領下，美國職籃NBA布魯克林籃網在客場以116比104擊敗底特律活塞。

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杜蘭特今天狂砍51分，打破底特律小凱薩體育館（Little Caesars Arena）的紀錄，過去葛里芬（Blake Griffin）曾在這裡拿下50分，現在他是籃網的一員，今天他替補打了9分鐘，有1分、2籃板、1助攻、1阻攻的表現。

杜蘭特今天還傳出9次助攻、抓下7個籃板，率籃網在最近4場比賽中拿下第3勝。

米爾斯（Patty Mills）為籃網挹注18分、5助攻，阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）貢獻15分，湯瑪斯（Cam Thomas）則是進帳13分。

籃網今天讓陣中明星後衛哈登（James Harden）輪休。

康寧漢（Cade Cunningham）攻下活塞全隊最高的26分，另有8個籃板、6次助攻和3次抄截，傑克森（Frank Jackson）斬獲25分，李伊（Saben Lee）贊助17分、6籃板、6助攻、3抄截。

活塞頭號得分手葛蘭特（Jerami Grant）此役因為拇指傷勢高掛免戰牌，他可能因此缺席至少6周時間。

© 2021 AFP