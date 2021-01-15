籃網正式迎來哈登 可望挑戰NBA總冠軍

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約14日電） 哈登今天正式加入布魯克林籃網，籃網稱哈登的加入將幫助球隊有機會挑戰美國職籃NBA總冠軍。

美國媒體13日大篇幅報導，哈登（James Harden）將被交易到布魯克林籃網，籃網送出中鋒艾倫（Jarrett Allen）、前鋒普林斯（Taurean Prince）到克里夫蘭騎士，勒佛特（Caris LeVert）、庫魯斯（Rodions Kurucs）則是前往休士頓火箭。

火箭將獲得2022年、2024年、2026年共3個首輪選秀權，和4個首輪選秀權互換的權利。

在哈登公開表達對火箭深深的不滿後不到24小時，他就在13日火速被交易出去。

第一年執掌火箭兵符的總教練賽拉斯（Stephen Silas）坦承：「一切都以失敗告終，而這確實令人感到驚訝。」

他說：「現在將由我來重組、重建，並帶領球隊向前，這真是瘋狂的48小時，但我們要拋下這些了。」

哈登轉到籃網，與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）攜手，將讓籃網成為有機會挑戰密爾瓦基公鹿東區霸主的超級強隊。

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）在聲明中說：「能有哈登這樣明星級的球員加入到我們的陣容，讓籃網有機會和聯盟最佳的球隊競爭。」

「哈登是比賽中得分和持球最多的球員之一，我們希望能把他特有的天賦帶到布魯克林。」

哈登是2018年NBA年度最有價值球員（MVP），自2013年起連續8季獲選參加明星賽。

2018年到2020年，哈登連3年拿下得分王，在生涯12個球季中，他出賽841場比賽，平均每戰有25.2分的成績。

籃網過去曾於1974年、1976年兩度獲得美國籃球協會男子職業聯賽ABA總冠軍，在ABA於1976年併入NBA後，籃網就與總冠軍無緣。

2002年、2003年，當時還在紐澤西的籃網連兩年在總冠軍賽落敗，之後就沒有再闖進總冠軍賽過。

© 2021 AFP