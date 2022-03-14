籃網險勝尼克 厄文得以觀眾身分進場眾球星嘩然

（法新社華盛頓13日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網今天靠球星杜蘭特（Kevin Durant）狂轟53分帶領，110比107險勝來訪的紐約尼克。拒打疫苗而無法上場的籃網控衛厄文因可以觀眾身分進場引發嘩然。

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依紐約市的COVID-19疫苗強制施打規定，厄文（Kyrie Irving）因拒打疫苗，不能在紐約自家的巴克萊中心（Barclays Center）主場或尼克的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）球館比賽。

但紐約市在疫情趨緩鬆綁防疫規定後，厄文反而能以觀眾身分進場，這種漏洞讓包括詹姆斯（LeBron James）在內許多球星嘩然。

詹姆斯推文：「這簡直莫名其妙。他們先前說防疫常識如此，我們也都遵循了，到頭來卻不是這麼回事。」

連身為厄文隊友的杜蘭特也不以為然。他賽後說：「這太荒唐了，我一點都不明白，這等於現在會有少數沒打疫苗的人在我們的主場，規定也不用遵守了，對嗎？」

「這毫無道理，現在沒打疫苗的人可以跑進來，他們有在擔心我們的安全嗎，我真不懂，大家全都愣了，我想世界很多人當下也跟我們一樣不解，季初大家對防疫規範莫衷一是，現看來真是蠢極了。」

厄文只能在一些客場出賽，加上新轉入的前鋒西蒙斯（Ben Simmons）還沒首秀，籃網現在全部的重擔都在杜蘭特身上。他今天砍進53分，外帶6籃板9助攻，終場前56.3秒的三分球更讓一路飽受尼克糾纏的籃網吃下定心丸。

© 2022 AFP