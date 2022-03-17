籲團結度過西方經濟閃擊戰 俄總統將援助人民與企業

（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯總統蒲亭今天稱俄軍在烏克蘭的軍事行動「成功」展開，承諾將向俄羅斯平民百姓與國內企業提供財務援助，呼籲全國團結克服西方的「經濟閃擊戰」。

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蒲亭（Vladimir Putin）慷慨激昂地捍衛他在烏克蘭發動的軍事行動，稱他的戰術「完全合情合理」，他別無選擇，只能出兵烏克蘭。

在電視轉播的政府會議上，蒲亭號召俄羅斯人「動員起來」，克服與俄羅斯因遭大規模製裁而衍生的種種困境。

蒲亭承認：「沒錯，現在對我們而言並不容易。但這場針對俄羅斯的經濟閃擊戰（economic blitzkrieg）已經失敗了。」

他宣布「將在不久的未來調高所有社會福利金」，稱俄羅斯經濟擁有「解決長期困難的所有必要資源」。

長年執政的蒲亭說：「當前的局勢當然構成考驗。我確定我們將能帶着尊嚴、透過努力通過考驗，克服種種困難。」

他也試圖安撫俄羅斯私人企業，稱它們在「克服當前問題上扮演着關鍵角色」。

俄羅斯經濟主要是由國家主宰，蒲亭承諾「最大限度的創業自主性」，命令政府「移除行政障礙」。

蒲亭說，西方制裁「只有一個目標：摧毀俄羅斯」。

他將西方排山倒海的制裁行動比喻成法西斯分子的反猶暴力行為。他說：「西方卸下文明面具，秀出好戰作為，讓人不得不聯想到（納粹）反猶屠殺之舉」。

蒲亭聲稱西方試圖分化俄羅斯社會，譴責「思想」偏向西方的「第5縱隊」（fifth column，意指內奸）。

他說：「俄羅斯人民總能區分誰是真正的愛國者、誰是賣國賊，要像吐出不小心飛進嘴裡的蒼蠅一樣，把叛國者揪出。」

此外，蒲亭稱俄軍在烏克蘭的行動進行得很「成功」。他說：「我們不會讓烏克蘭成為對俄發動侵略行動的跳板。」

他聲稱西方領袖「沒有給他以和平方式解決事情的選擇」。

西方領袖先前已警告，若俄羅斯出兵烏克蘭將遭致大規模製裁，俄國經濟會因此連月受創。儘管如此，蒲亭2月24日仍揮軍入侵烏克蘭。

© 2022 AFP